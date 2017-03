El tiempo en Valencia

Las Fallas 2017 están a la vuelta de la esquina, y como todos los años la gente empieza a preguntar por el tiempo que tendremos durante las fiestas. Vaya por delante, antes de que se asusten todos los falleros, que el título de esta noticia no deja de ser una posibilidad que todavía no podemos afirmar. De ahí los interrogantes.

Todavía quedan demasiados días desde el punto de vista meteorológico para poder hacer un pronóstico suficientemente acertado de los días grandes de Fallas, aunque sí que podemos ir viendo hacia dónde van apuntando las previsiones.

Lo que sí que parece claro, es que a partir del lunes tendremos un descenso notable de temperaturas, pasando de valores prácticamente estivales, a valores casi invernales.

Además la atmósfera se inestabilizará debido a la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera, y a la posible formación de una borrasca en el Mediterráneo que introducirá vientos de componente marítima. La posición final que adopten estas piezas meteorológicas, serán las que determinen finalmente si las precipitaciones serán abundantes o no.

Los últimos modelos apuntan a que podríamos tener precipitaciones generalizadas y abundantes durante martes y miércoles, siendo imposible predecir que puede pasar a partir de ese día debido a la disparidad que muestran a día de hoy los modelos.

Por tanto, y a día de hoy, todo hace indicar que tendremos una semana fallera con temperaturas bajas, al menos en la primera parte de la misma, y con inestabilidad atmosférica que hace que la probabilidad de precipitaciones sea a día de hoy bastante elevada. Aun así, como he dicho al principio, todavía esta previsión no es definitiva y puede dar muchas vueltas y todavía no hay nada claro para los días grandes de la fiesta.